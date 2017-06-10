ألمانيا: لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر في أزمة قطر

قال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، اليوم السبت، إنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر، في إشارة إلى الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية.

وأضاف غابرييل في تصريح لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”: “ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب”، مشيراً إلى ما وصفها فظاظة “شديدة” في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.

وقال غابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع: “بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرص جيدة أيضاً لإحراز تقدم”.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وتبع ذلك خطوات مماثلة من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية.