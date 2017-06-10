دولياتالسبت 10 حزيران 2017 السعودية ترحب بخطاب ترامبعبر مصدر سعودي مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.وأضاف المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية.ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأميركية. معربًا عن أمله في أن تكون هذه القمة التاريخية بداية نهاية تمويل الإرهاب، و بداية نهاية الإرهاب. كلمات مفتاحية:السعوديةتمويل الإرهابدونالد ترامبقطرالمصدر: سكاي نيوز عربية