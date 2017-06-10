وأضاف المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأميركية. معربًا عن أمله في أن تكون هذه القمة التاريخية بداية نهاية تمويل الإرهاب، و بداية نهاية الإرهاب.