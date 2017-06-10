هبة عسكرية للجيش اللبناني بقيمة 15 مليون يورو من قبرص

إختتم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف زيارة رسمية الى قبرص أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين ، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة ، وتمحورت حول العلاقات الثنائية وإتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين لبنان وقبرص.

وتبلغ الوزير الصرّاف من الجانب القبرصي موافقة قبرص على منح وزارة الدفاع الوطني هبة عسكرية قيمتها 15 مليون يورو.

وتناول الصراف خلال زيارتهموضوع الحرائق ، حيث إستعرض مع وزير الزراعة القبرصي أسباب الحرائق والأساليب المتاحة لمعالجتها وكيفية تعاون البلدين في مكافحة الحرائق، كما تم بحث بنود إتفاقية التعاون في مكافحة الحرائق على أن يتم توقيعها في وقت لاحق .