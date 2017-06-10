هناك تقدم في البحث في قانون الانتخاب وبعض النقاط لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس

أفادت معلومات “الأخبار” أن هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.

وعلمت “الأخبار” أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر “ضمانات سياسية” تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.