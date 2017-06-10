قائد الجيش عرض مع قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية سبل التعاون بين البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية العماد Austin Scott Miller، في حضور السفيرة Elizabeth Richard والملحق الدفاعي الأميركي العقيد Daniel Mouton، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، خصوصا في مجالات تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها، كما استقبل الدكتور فؤاد أبو ناضر، وكان عرض للتطورات الراهنة.