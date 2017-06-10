قائد الجيش عرض مع قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية سبل التعاون بين البلدين

محلياتالسبت 10 حزيران 2017 قائد الجيش عرض مع قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية سبل التعاون بين البلديناستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية العماد Austin Scott Miller، في حضور السفيرة Elizabeth Richard والملحق الدفاعي الأميركي العقيد Daniel Mouton، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، خصوصا في مجالات تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها، كما استقبل الدكتور فؤاد أبو ناضر، وكان عرض للتطورات الراهنة. كلمات مفتاحية:قائد الجيشقائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركيةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام