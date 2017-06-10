معطيات جديدة عن اعتداء 3 حزيران كشفتها الشرطة البريطانية

كشفت الشرطة البريطانية السبت أن الهجوم الذي ارتكب في 3 حزيران في لندن كان يمكن أن يكون أكثر دمويا، إذ ان المهاجمين حاولوا استئجار شاحنة تزن 7،5 اطنان قبل أن يعودوا ويختاروا شاحنة أصغر حجماً.

ففي يوم الاعتداء، حاول أحد المعتدين، خرام بات، أن يحصل عبر الانترنت على شاحنة، غير أن آلية دفع المال فشلت، حسبما أوضح رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية دين هايدن .

وأوضح هايدن أنه لو تمكن المعتدون من الحصول على شاحنة أكبر، “لكانت عواقب الاعتداء أسوأ بكثير”.