عبّر عن حبّك لزوجتك… بهذه الطّرق!

يعتقد الكثير من الأزواج بأن التعبير عن حبهم لزوجاتهم يكمن في إغراقهن بكلمات الحب والهيام والغزل فقط، من دون أن يترافق ذلك مع خطوات عملية تعبر بشكل حقيقي عن هذا الحب.

ولكي يتمكن الرجل من التعبير الصادق عن حبه لشريكة حياته، لا بد من أن يرفق الأقوال بالأفعال ويتخذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق هذا الهدف. لذا فقد أورد موقع “فاميلي شير” سبع طرق بسيطة يمكن للرجل أن يعبر بها عن حبه لزوجته، على النحو التالي:

1- اسمح لها بالنوم لفترة أطول

دع زوجتك تنعم بالنوم لفترة أطول في الصباح بين الفينة والأخرى، وحاول أن تأخذ عنها جزءاً من المهام الصباحية كإعداد الإفطار، ومساعدة الأطفال للاستعداد للذهاب للمدرسة، فهذا سيريح أعصابها ويرفع من سوية أدائها أثناء النهار.

2- ساعدها في المهام المنزلية

يمكنك أن تخفف الضغط عن زوجتك عبر مساعدتها في المهام المنزلية كترتيب المنزل وجلي الصحون، فهذا تعبير صادق منك عن حبك لها.

3- اترك لها ملاحظات قبل ذهابك إلى العمل

يمكنك كتابة بعض العبارات الجميلة التي تعبر عن حبك لزوجتك وتركها على المنضدة بالقرب من السرير، أو كتابة كلمة أحبك على المرآة. وبهذه الطريقة تعبر لها عن حبك الصادق وتجعلها تفكر بك طوال فترة غيابك عن المنزل.

4- ضع هاتفك جانباً

حاول أن لا تنشغل بهاتفك عن زوجتك طوال الوقت، وأن تترك هاتفك عندما تكون في المنزل وتحرص على قضاء وقت مميز برفقتها عبر التحاور أو مشاهدة فيلم رومنسي سوية.

5- اجعلها تضحك

لكي تخفف من متاعب الحياة اليومية وضغوطاتها على زوجتك، جرب أن تذكرها بموقف مضحك حصل معكما في الماضي، أو أن تروي لها طرفة مضحكة، وأن تمازحها على الدوام فالمزاح يلطف الجو بينكما ويجعلكما أكثر مرحاً.

6- تفاخر بزوجتك أمام الآخرين

امتدح خصال زوجتك الحميدة أمام الآخرين، فهذا يمنحها المزيد من القوة والثقة بالنفس، ويجعلها أكثر قرباً منك.

7- استمع إليها

من الضروري أن يستمع الرجل لزوجته وأن يتفهم شكواها على الدوام، وأن يحاول تخفيف وطأة الضغوط عنها عبر التواصل السليم معها ومساعدتها في تحقيق متطلباتها.