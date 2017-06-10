إنتفاضة الأوادم ضد الزعران في ساحة الشهداء

نفّذ أهالي ضحايا السلاح المتفلت “إنتفاضة الأوادم ضد الزعران كي لا يضيع دم الابرياء” في ساحة الشهداء، مطالبين بالإقتصاص من القتلة، وضبط السلاح المتفشي بين الشباب.

وأكّد المعتصمون أنّهم يضعون ثقتهم بالقضاء والدولة، مطالبين القضاء بالقيام بواجباته.

وسأل أحد ناشطي المجتمع المدني في بعلبك عن مصير الخطّة الأمنية، قائلا: “كم لميس يجب أن تسقط قبل فرض الأمن؟ هل تريدون أن نلجأ إلى الأمن الذاتي أو أن نهاجر؟”.

ومثلت الإعلاميّة مي شدياق حزب “القوات اللبنانيّة” في الإعتصام حيث أكّدت أنّ الحزب ضد الإعدام ولكن أن يخرج القتلة من السجن بوساطة سياسيّة أو أن يتزرع البعض بحجة القتل تحت تأثير المخدرات فهذا أمر نرفضه. وطالبت شدياق بتفعيل القوانين ومحاسبة المجرمين.