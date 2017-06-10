المشنوق عزّى عائلة حاموش: إعدام قاتل روي يقرره القضاء

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لعائلة الشاب القتيل روي حاموش أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متفهم لمطالبته تفعيل قانون الاعدام في جرائم القتل المتعمد، وانه سيواصل مساعيه الاسبوع المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث في هذا الموضوع، بهدف ردع المجرمين ومنع تكرار مأساة فقدان العائلات اللبنانية لشباب أعزاء لها”، معتبرا ان “هذا الامر يتطلب توافقا سياسيا”.

كلام المشنوق جاء خلال زيارته عائلة روي حاموش في المنصورية، مقدما لها تعازيه الشخصية، وناقلا اليها تعازي الرئيسين عون والحريري.

وقد شكرت العائلة “مواساته”، واشادت بـ”مواقفه” وأثنت على “سرعة وفعالية الأجهزة الامنية في القاء القبض على الفاعلين”.

وبعدما ابدى المشنوق تعاطفه وتضامنه مع العائلة في مصابها الاليم، أكد “ان اعدام قاتل روي حاموش يقرره القضاء”.

وردا على سؤال حول السلاح المتفلت، أشار الى أنه “خلال الاربعة أشهر الأخيرة، تم سحب ثلثي رخص السلاح، ووزير الدفاع متشدد في هذا الموضوع”.

وحول الاعتراضات التي قد تظهر من قبل بعض الجمعيات والجهات الاوروبية والدولية بخصوص قانون الإعدام، قال: “للبنان خصوصيته ولا يمكن ضبط استخدام السلاح بالأحكام الموجودة حاليا”.