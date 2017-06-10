القضاء البرازيلي قرر عدم إبطال ولاية الرئيس ميشال تامر

قرر قضاة المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل، عدم ابطال ولاية الرئيس البرازيلي ميشال تامر، رغم وجود اتهامات بحصول تجاوزات مالية في حملته الانتخابات الرئاسية في 2014.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي جيلمار مينديس الذي حسم بتصويته الى جانب ثلاثة قضاة آخرين مسألة بقاء تامر في الحكم مقابل ثلاثة اصوات معارضة: “لا يمكن استبدال رئيس الجمهورية، وإن قرار إبطال الولاية لا يمكن اتخاذه سوى في حالات محددة”.