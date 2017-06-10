ابي نصر: لماذا يتردد البعض بتخصيص مقاعد للبنانيين في الإغتراب

سأل عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر:”لماذا يتردّد البعض من صاغة قوانين الإنتخاب في لبنان في تخصيص مقاعد في المجلس النيابي لنوابٍ ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم يُوَزَعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيًا بين الطوائف”، مشيراً إلى أنه “سبق وتقدّمنا في عهد حكومة الراحل رفيق الحريري باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بإضافة إثني عشر نائبًا على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج ووقّع هذا الإقتراح عشرة نواب يمثّلون مختلف الكتل النيابية في حينه وينتمون لمختلف الطوائف”.

وفي تصريح له لفت ابي نصر إلى أن “وزارة الداخلية والبلديات وافقت على هذا الإقتراح آنذاك كما وافقت عليه أيضًا وزارة الخارجية والمغتربين فماذا جرى بين الأمس واليوم؟ ولماذا يتردد البعض الآن في تخصيص ستّة مقاعد أو إثني عشر مقعدًا للبنانيين في الإغتراب؟! هذا أقل ما يمكن أن نفعله في سبيل اللبنانيين المنتشرين في العالم، فحقّهم هو في استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم، كما في إشراكهم في الإنتخابات النيابية اقتراعًا وترشيحًا وتمثيلاً في المجلس النيابي من خلال مقاعد مخصّصة لهم، هو حقّ وليس منّة من أحد. أُسوةً بما هو معمول به في كلّ دول العالم”.