مقتل 13 جنديا فيليبينيّا في معارك مع “داعش” بمدينة ماراوي

قتل 13 جنديا من مشاة البحرية الفيليبينية في معارك مع اسلاميين سيطروا على قسم من مدينة ماراوي في جنوب البلاد، كما اعلن متحدث عسكري السبت.

وبذلك يرتفع الى 58 عدد الجنود الذين قتلوا في المعارك التي بدأت في 23 ايار، كما اوضح اللفتنانت كولونيل جو-ار هيريرا، فيما أعلنت الحكومة مقتل 138اسلاميا على الاقل و20 مدنيا.

وقال المتحدث العسكري في مؤتمر صحافي عقده في ماراوي “قتل ثلاثة عشر من جنودنا”، موضحا ان الجيش يقوم بالتحقق من عدد الجنود الذين اصيبوا الجمعة خلال معارك عنيفة.