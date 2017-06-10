قمة الرياض حسمت القرار بشأن سلوك قطر

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجدل بشأن معنى كلامه السابق تجاه قطربعدما قال إن قطر “تدعم وتمول الإرهاب وعليها التوقف عن ذلك”.

وأضاف ترامب: “دولة قطر للأسف قامت تاريخيا بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا”.

وتابع: “في قمة الرياض جاءت الدول المشاركة وتحدثت معي بشأن سلوك قطر، وكان علينا اتخاذ قرار هل نأخذ الطريق السهل أم الطريق الصعب الضروري، لذا على قطر إنهاء تمويل الإرهاب”.

وجاء حديث ترامب عن القرار الصعب، بعدما لم يعد الطريق السهل، بحسب تعبيره، لم يعد يجدي نفعا مع قطر، وعلى الدوحة أن تتحمل مسؤولية تمويل الإرهاب.

وأوضح ترامب أن “بداية نهاية الإرهاب تكون بوقف التمويل، ونقطة بداية وقف التمويل تنطلق من قطر”.

وفيما أشار ترامب إلى دول أخرى، لم يشأ أن يسميها اليوم كما قال، فإن كلامه كان واضحا أن الدور سيأتي قريبا على تلك الدول الراعية للإرهاب أيضا.

تدخل الأزمة مع قطر بالتالي مرحلة جديدة، بعد تصريحات ترامب.

ويبدو أنّ اشنطن انضمت إلى مواقف الدول العربية والإقليمية مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.