ترامب يزور بولندا قبل مشاركته بقمة مجموعة العشرين في المانيا

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء زيارة رسمية لبولندا في تموز قبل مشاركته في قمة مجموعة العشرين بألمانيا، وفقا لبيان أصدره البيت الابيض .

وجاء في البيان ان “هذه الزيارة للتأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة الثابت ازاء واحدة من اقرب حلفائها وحرص الادارة الأميركية على إظهار أن تعزيز الدفاع الجماعي داخل حلف شمال الاطلسي هو اولوية”.

وقال البيت الأبيض: “ان الرئيس الأميركي سيلقي خطابا كبيرا، ويشارك في قمة مبادرة البحار الثلاثة (بحر البلطيق، البحر الأدرياتيكي والبحر الأسود) التي تضم نحو 12 دولة في أوروبا الوسطى اعضاء في الاتحاد الاوروبي”.

وعلى غرار بلدان اوروبا الوسطى والشرقية، تشعر بولندا بالقلق ازاء طموحات روسيا منذ اقدامها على ضم شبه جزيرة القرم ودعمها المتمردين الموالين لها في الشرق الأوكراني.