طقس الأحد غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ونسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 31 درجة. فوق الجبال من 12 الى 26 درجة. في الارز من 10 الى 23 درجة. في الداخل من 14 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

الانقشاع: متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48.