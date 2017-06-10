قاطيشا: الساعات المقبلة ستشهد ولادة قانون الإنتخاب

أكد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا إن “الساعات المقبلة ستشهد ولادة قانون الانتخاب على أساس أن كل القوى السياسية في لبنان لا يمكنها تحمّل عدم إنجاز هذا القانون الذي بات مطلباً شعبياً وقيادياً، وبالتالي فإن المفاوضات والاتصالات واللقاءات ليست إلا مفاوضات ربع الساعة الأخير، رغم أن كل طرف يرفع سقفه للوصول إلى الحد الأقصى من المطالب. لذا، فإن لبنان سيشهد ولادة القانون قبل العشرين من حزيران الجاري.”

وأضاف قاطيشا لإذاعة “الفجر”، أن “تأجيل رئيس مجلس النواب برّي للجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل إلى الخميس أو الجمعة المقبليْن بات أمراً محسوماً لأن مجلس الوزراء لن يعقد جلسة اليوم لبحث قانون الانتخاب قبل بتّه ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره”.

وأوضح أن “الاتفاق على قانون الانتخاب سيتم وفق النسبية على أساس خمس عشرة دائرة، والمعطّل الأساس لولادة قانون الانتخاب حتى الآن هو مَن يريد الاستفادة من العودة إلى قانون الستين”.

وقال: “رئيس الجمهورية أكد في كلام صحفي قبل شهر أنه لا يمكن الذهاب إلى الفراغ في حال عدم الاتفاق على قانون الانتخاب حتى العشرين من حزيران، وعندها نطبّق قانون الستين، فقد يكون رئيس الجمهورية قال هذا الكلام من باب الضغط على الفرقاء، لكن كما يبدو أن الرئيس عون يرفض الفراغ ويفضّل عليه قانون الستين”.