خليل: غير مسموح أن نصل للفراغ وسنستمر بالنقاش والمسألة اصبحت مسألة ايام

أكد وزير المالية علي حسن خليل انه من غير المسموح ان نصل الى الفراغ، فالفراغ لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة الى كل المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم وما يطمحون اليه.

واضاف خلال رعايته الافطار السنوي لجمعية كيفون الخيرية: “نعم بكل الانفتاح والايجابية نستمر في النقاش للوصول الى تفاهم. المسألة اصبحت مسألة ايام وهي مسألة لا تحتمل منطق التشاطر او تسجيل الانتصارات الوهمية لفريق على آخر او تسجيل نقاط لصالح فريق على آخر، علينا ان نعمل لكي نسجل نقطة انتصار لوطننا بإقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات النيابية ومشاركة الجميع والوصول الى مرحلة نستطيع معها ان نطمئن على مستقبل وطننا في خضم ما يجري على مستوى المنطقة”.