الرئيس القبرصي وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية قبرص Nicos Anastasides وقرينته السيدة Andri Anastasides والوفد الرسمي المرافق الى بيروت عند الثامنة وخمس واربعين دقيقة من صباح اليوم السبت، في زيارة رسمية تستمر اربعة ايام.

ولدى وصول طائرة الرئيس القبرصي الى مطار رفيق الحريري الدولي، صعد مدير المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وسفيرة قبرص لدى لبنان الى الطائرة لدعوة الرئيس الضيف وقرينته الى النزول، حيث كان في استقبالهما على ارض المطار الوزير المرافق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، محافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو، قائد منطقة جبل لبنان الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد جهاد حويك وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.

وتوجه الرئيس الضيف وقرينته والوزير المرافق من المطار الى مقر الاقامة في فندق فينيسيا. حيث سيكون للرئيس الضيف برنامج خاص طيلة هذا اليوم، على ان يقام الاستقبال الرسمي ظهر غد في القصر الجمهوري يعقبه محادثات رسمية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس القبرصي تليها محادثات موسعة يعقبها مؤتمر صحافي مشترك، ويقيم الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نادية الشامي عون مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الضيف وقرينته.