الحجار: للاستعداد للانتخابات المقبلة كما لو أنها حاصلة غدا

دعا النائب محمد الحجار للتحضر للانتخابات النيابية المقبلة كما لو أنها حاصلة غدا.

واعتبر خلال سحور في دارته في شحيم على شرف مخاتير بلدة شحيم انه “سيصار قريبا جدا الى وضع قانون انتخابي جديد ستحصل انتخابات على اساسه، ومسؤولون جميعا لتهيئة الظروف الملائمة ليتمكن كل ناخبي شحيم والإقليم من تحمل مسؤولياتهم وممارسة حقهم في الإقتراع لمن يريدون”.

وردا على سؤال عن موضوع سد بسري، أكد الحجار “ان ازمة المياه في اقليم الخروب ستحل بإذن الله مع الصيف المقبل مع حفر اربعة ابار تم تأمين تمويلها من هبة كويتية كريمة بدعم من الرئيس الحريري على أن تتكفل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بمحطات الضخ وخطوط الجر لتتأمن المياه للمنطقة بالكامل”.