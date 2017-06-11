الحريري من بعبدا: للإنتهاء من صياغة قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ونتائج الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية.

وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى الحريري بالقول إنّ أجواء اللقاء مع الرئيس عون ايجابية ويجب الإسراع في انجاز قانون جديد للإنتخابات في اسرع وقت ممكن.

وسئل إن ستعرض صيغة القانون الجديد في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، فأجاب: “يجب الإنتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء”.