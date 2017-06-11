كنعان: قطعنا مسائل كثيرة

قال أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان لـ”الديار”: “ان سبب الحديث في جو تفاؤلي لا يعود لتحقيق تقدم هنا او هناك بقدر ما يعكس الواقع كما هو. فالمسألة ليست مسألة تفاؤل او تشاؤم، بل ان الموضوعية تفرض علينا ان نكون منحازين للتفاؤل لانه لم يعد لدينا مهلة سوى ايام قليلة، وان المسؤولية تفرض علينا التأكيد على وجوب البت بالقانون خلال هذا الاسبوع، ولقد قطعنا في المفاوضات مسائل كثيرة ويفترض ان نحسم النقاط العالقة خلال الايام القليلة المقبلة”.