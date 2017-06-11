القوات العراقية تحرر الجزء الجنوبي من الزنجيلي وتقتحم حي باب سنجار

أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى بالعراق، تحرير الجزء الجنوبي من حي الزنجيلي واقتحام حي باب سنجار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت الجزء الجنوبي من حي الزنجيلي ورفعت العلم العراقي على مبانيه.

وأضاف:”تلك القطعات اقتحمت حي باب سنجار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”.

يذكر ان القوات الأمنية العراقية تخوض منذ أكثر من سبعة أشهر معارك في محافظة نينوى لتحريرها من سيطرة “داعش”، اثمرت عن تحرير الساحل الأيسر للموصل، وتسعى حاليا لتحرير ما تبقى من الساحل الأيمن.