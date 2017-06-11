قانون الانتخاب جاهز ولن يعلن قبل اللحظة الأخيرة تجنباً للاعتراضات

قانون الانتخاب يواصل الدوران في دوامة الاتصالات والمشاورات، تيار المستقبل يقول إن القانون سيبصر النور في ربع الساعة الأخيرة، فيما أوساط التيار الوطني الحر تلوح بعملية رئاسية قيصرية.

المصادر المتابعة كشفت لـ”الأنباء” عن تفاهم الكتل الأساسية على قانون الانتخابات، وأن التفاهم قائم أيضا على مواصلة الدوران في دوامة الأخذ والرد حتى اللحظة الأخيرة بغاية وضع الكتل والقوى الأخرى المبعدة عن مطبخ هذا القانون، أمام الأمر الواقع تجنبا للاعتراضات الممكنة من جانبهم.

المصادر قالت ان القانون المتفاهم عليه نسبي وعلى اساس الخمس عشر دائرة، لكنه ليس بعيدا عن روحية قانون الستين لجهة تقاسم المقاعد النيابية بين القوى السياسية التي أعدته، ولو أن بعض هذه القوى ستخسر الكثير من وزنها النيابي بعد الانتخابات.

وأضافت، ان مجلس الوزراء لم يجتمع السبت كما كان متوقعا لمناقشة وإقرار القانون قبل جلسة مجلس النواب صباح الاثنين، إذ لا مبرر لاجتماع مجلس الوزراء قبل انجاز القانون، وإزالة التجاذبات الحاصلة، حتى داخل صف المتحالفين به، حول ابوته، خصوصا بين التيار الوطني الحر، الذي يعتبره قانون جبران باسيل، بينما ينسبه البعض في صيغته الأخيرة القريبة الانجاز إلى نائب رئيس “القوات اللبنانية” جورج عدوان.