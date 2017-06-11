مصدر في الاجتماع الرباعي: النقاشات احرزت تقدما في بعض النقاط

حرص عدد من الاطراف السبت على تغليب الجوّ التفاؤلي بل ذهب بعضهم الى الجزم بأن الاتفاق سيكون في غضون الايام القليلة المقبلة، وسيسبق جلسة الجمعة. لكن احد المشاركين في الاجتماع الرباعي الثاني الذي عقد ليل الجمعة في وزارة الخارجية قال لـ”الديار” ان هناك تفاؤلا لكن بحذر لأن النقاشات احرزت تقدما في بعض النقاط، وهناك نقاط اخرى لم تحسم وتحتاج لمزيد من الأخذ والردّ.

واضاف: “الايجابية هي ان هناك تواصلاً مكثفاً ومستمراً بين الاطراف يعكس رغبة بالاسراع في العمل من اجل انجاز والاتفاق على القانون الاسبوع المقبل”.