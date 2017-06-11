بالصور: ورشة عمل لأكاديمية الكوادر في جهاز التنشئة السياسية في “القوات”

نظّمت أكاديمية الكوادر في جهاز التنشئة السياسية في حزب “القوات اللبنانية” ورشة عمل نهار السبت 10 حزيران 2017 في معراب لكل من مصلحة النقابات في “القوات” وجهاز تفعيل دور المرأة وذلك ضمن برنامجها الأكاديمي الخاص بهما.

بدأ اللقاء عند الساعة التاسعة صباحاً وامتد حتى الخامسة مساء، حيث تضمنت الورشة ثلاثة محاور أساسية وهي أولاً تقنيات التواصل السياسي مع رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب “القوات اللبنانية” الدكتور أنطوان حبشي، من ثمّ موضوع القيادة وفي الختام تناول المشاركون موضوع وسائل التواصل الإجتماعي مع الأستاذ جوني كرم.

تميّز النهار التدريبي بالفقرات التطبيقية حيث عالج المشاركون المواضيع من الناحية العملية بالإضافة إلى الناحية النظرية وذلك بهدف تعزيز القدرات والمهارات وتنميتها.