وجود مئات من الآلاف اللبنانيين في الخليج يفرض حسن التصرف حيال الأزمة

اعتبرت أوساط سياسية متابعة لتطورات الأوضاع المستجدة في المنطقة بعد انفجار الأزمة الخليجية مع قطر، أنه ورغم موقف لبنان الحيادي المتصل بالأزمة، إلا أن لبنان لا يمكن إلا أن يأخذ بعين الاعتبار وجود نحو 500 ألف لبناني في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، في مقابل عشرات الآلاف من اللبنانيين في قطر، الأمر الذي يفرض حسن التصرف في هذه القضية وعدم السباحة عكس التيار الخليجي حيالها، تفادياً لتعريض مصالح اللبنانيين في البلدان الخليجية لأي خطر، في ظل الظروف البالغة التعقيد التي يعيشها لبنان.