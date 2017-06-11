مقتل 10 مهاجرين وفقدان آخرين قبالة ليبيا

قضى ثمانية مهاجرين على الأقل واعتبر نحو مئة شخص في عداد المفقودين بعد غرق زورق قبالة ليبيا بينما كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا بحرا، فيما تم العثور لاحقاً على جثتين على متن قارب آخر وفق ما افاد خفر السواحل الليبيون ومنظمات غير حكومية.

وقال آمر نقطة حرس السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس) العقيد فتحي الرياني ان “الجثث الثماني هي ضمن ما بين 120 او 130 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي”.