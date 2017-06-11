منفذو اعتداء جسر لندن ارتدوا سترات غريبة

كشفت الشرطة البريطانية ان المهاجمين الذين نفذوا اعتداء جسر لندن ارتدوا سترات مصنوعة من قوارير مياه فارغة مربوطة بأحزمة جلدية.

وقال قائد الشرطة الذي يتولى التحقيقات، انه لم يرَ هذا الأسلوب مستخدَماً في بريطانيا من قبل، حيث يخلق الإرهابيون أقصى درجة ممكنة من الذعر عبر ربط متفجرات مزيفة بأنفسهم.

والهجوم هو الثالث الذي تتعرض له بريطانيا في ثلاثة أشهر، حيث دهس المهاجمون الثلاثة المارة وقاموا بعمليات طعن في اعتداء أسفر عن ثمانية قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.