لهذا السبب دفع 2.68 مليون دولار من أجل غداء!

وافق أحد المعجبين برجل الأعمال البارز والملياردير وارن بافيت على دفع 2.68 مليون دولار عبر مزاد خيري أقيم على الإنترنت لتناول طعام الغداء مع مالك ورئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.

وجاء العرض الفائز في الثواني الأخيرة من مزاد استمر خمسة أيام على موقع “إي باي” اجتذب 41 عرضاً قبل أن ينتهي مساء الجمعة. وقلّ العرض الفائز عن رقم قياسي سجل في مزادين مماثلين في عامي 2012 و2016 وهو 3.46 مليون دولار.

وسيذهب المبلغ لدعم مؤسسة غلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء ومن تعرضوا لإساءات بالغة.

وسيتناول بافيت الغداء مع الفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة من أصدقائه في مطعم “سميث آند ولينسكي ستيك هاوس” في مانهاتن.

وجمع بافيت 26.3 مليون دولار في 18 مزاداً سنوياً لصالح غلايد. ويشارك بافيت في التبرع لغلايد منذ تطوعت زوجته الأولى سوزان في المؤسسة الخيرية قبل وفاتها عام 2004.

وتستخدم غلايد ميزانيتها السنوية البالغة 18 مليون دولار لتقديم أكثر من 750 ألف وجبة مجانية ومأوى طارئ لما يصل إلى 8500 شخص ولإجراء 2600 اختبار على فيروس “إتش.آي.في” المسبّب لمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” وفيروس سي. كما تقدم رعاية يومية لنحو 450 طفلاً.

وقدرت مجلة فوربز صافي ثروة بافيت (86 عاماً)، وهو رابع أغنى شخص في العالم، بنحو 76.2 مليار دولار. ويتبرع بافيت فعلياً بكل ثروته للأعمال الخيرية.