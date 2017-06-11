بري مُتفائل وحذر: بدأنا نصل الى مرحلة الخطر

أسبوع واحد يفصلنا عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فاما الاتفاق على قانون الانتخابات أو الانحدار نحو الفراغ القاتل والمجهول.

الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شهدتها الايام القليلة الماضية لم تؤد الى اتفاق ناجز بين الاطراف، ما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الى ارجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة الاثنين الى بعد ظهر الجمعة في 16 الجاري، معرباً عن أمله في التوصل الى اتفاق وانجاز قانون الانتخاب قبل هذا الموعد.

ونقل الزوار عنه قوله ان هناك اجواء تفاؤل حذر بانتظار حسم كل النقاط وتحقيق الاتفاق النهائي على القانون، مشيرا الى “اننا بدأنا نصل الى مرحلة الخطر، ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال من التأرجح بين التشاؤم والتفاؤل”.