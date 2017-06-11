المشنوق بحث مع وفدين من العائلات البيروتية ومتخرجي المقاصد مطالب العاصمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفداً من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية وعرض معه عددا من الشؤون الانمائية التي تخص العاصمة وعائلاتها، اضافة الى الوضعين الامني والسياسي في البلاد.

واعرب الاتحاد عن “تقديره للجهود التي يبذلها المشنوق من اجل استتباب الامن وتوفير الامان للبنانيين”، كما اثنى على “متابعته لشؤون العاصمة وهموم اهلها وحرصه على تلبية مطالبهم المحقة”.

وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس الاتحاد محمد عفيف يموت: “ان الوزير المشنوق ابدى حرصه على تبوء الكفاءات البيروتية المواقع المتقدمة في المؤسسات العامة والادارات الرسمية والسعي لتأهيل المتقدمين منهم الى مباريات لشغل وظائف عامة حتى يتمكنوا من التركيز على متطلبات المباريات والفوز بها”.

واشار الى “ان الوزير المشنوق يعتبر ان تعيين البيارتة في الوظائف العامة يكون بتوفير سبل النجاح امامهم، لا بالتمنيات، وتأكيده على وجود العديد من الكفاءات البيروتية التي تحتاج فقط الى صقل معارفها في المواد التي ستمتحن بها”.

ولفت الى “ان الوفد نقل الى الوزير المشنوق مطالب اهل العاصمة لا سيما المتعلقة بأزمة السير المستعصية، وعدم تقيد الدراجات النارية بالسير، والسلاح المتفلت الذي ينال من ارواح الابرياء”.

كما وزار وفد من “جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت” برئاسة المهندس محمد مازن شربجي المشنوق، واعرب الوفد في بيان بعد اللقاء عن “تقديره للوزير المشنوق في ادارة شؤون الوزارة بالواقعية والحكمة والاعتدال”. كما ثمن “حرص الوزير على الشباب البيروتي ومستقبلهم”.

وابدى الوفد استغرابه “للفهم الخاطئ لمضمون الكلمة التي القاها الوزير المشنوق في افطار الجمعية، لذلك جاء الوفد لوضع امكاناته لدعم مبادرته من اجل اجراء دورات علمية متخصصة لابناء بيروت تتناسب مع ما يعلن في مجلس الخدمة المدنية لوظائف شاغرة وذلك بهدف تعزيز قدرات الشباب المرشحين للعبور الى الادارة”.