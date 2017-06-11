تربية الحيوانات الأليفة تجعل كبار السن أكثر نشاطاً

تعد تربية الحيوانات الأليفة أمرا هاما لتنمية شخصيتنا، وبالنسبة لكبار السن تساعدهم بشكل كبير على جعلهم أكثر نشاطا، فقد كشفت دراسة علمية حديثة أن تربية الكلاب الأليفة تساعد المسنين على أن يكونوا أكثر نشاطاً وتعزز مستويات النشاط البدني الموصى به، ووجد الباحثون أن تحفيز كبار السن ليكونوا أكثر نشاطاً بدنياً أمر صعب للغاية، لكن تربية الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط تعزز قدرتهم البدنية.

وأوضح الباحثون من جامعة جلاسكو كالدونيان البريطانية، أن أصحاب الكلاب الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر أمضوا في المتوسط ​​22 دقيقة إضافية سيرا على الأقدام، مع إتخاذ 2760 خطوة إضافية يوميا بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يمتلكون كلبا، وعلى مدى أسبوع هذا الوقت الإضافي الذي يقضيه المشي قد يكون في حد ذاته كافيا لتلبية توصيات منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي.

ووجد الباحثون أيضاً أن أصحاب الكلاب لديهم فترات قليلة من الجلوس مقارنة بالآخرين الذين لم يمتلكوا الكلب.

وأضاف الباحثون أن الحيوانات الأليفة تساعد كبار السن على تحقيق مستويات أعلى من النشاط البدني أو الحفاظ على مستويات النشاط البدني لفترة أطول من الوقت، مما يمكن أن يحسن من فرصهم لتحسين نوعية الحياة، وتحسين أو الحفاظ على الإدراك، وربما حتى طول العمر بشكل عام.