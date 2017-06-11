عائلة النائب وليد عيدو أحيت الذكرة العاشرة لاستشهاده بحضور الحريري

أحيت عائلة النائب وليد عيدو، الذكرى العاشرة على استشهاده، حيث تقبلت التعازي بالراحل في دارته في تلة الخياط.

وأمت الدارة العديد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، حيث استقبلت زوجته وولداه واخوته واصدقاؤه المعزين.

وحضر معزياً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يرافقه وفد من مشايخ دار الفتوى، النواب: عاطف مجدلاني، عمار حوري ومحمد قباني والنائب السابق محمد امين عيتاني.

كما حضر العديد من الشخصيات السياسية وفاعليات بيروتية ووفود نسائية.