طرق لتبييض الأسنان في المنزل.. بدقائق فقط

قد يؤدي سوء العناية وعدم الاهتمام بنظافة الفم إلى تراكم الجير على الأسنان، وعلى الرغم من أن هناك استعدادًا وراثيًا لدى البعض لذلك إلا أن عدم الاهتمام بالنظافة هو السبب الرئيسي لذلك.

ولا داعٍ بعد اليوم لدفع مبالغ طائلة لعلاج وتنظيف الأسنان فبعض المواد الطبيعية من شأنها أن تخلصك من تراكم الجير المحرج والمزعج وتبيّض أسنانكم في نفس الوقت خلال فترة قصيرة.

إليك هذه طرق طبيعية لإزالة الجير من أسنانك وتبييضها كما لا يستطيع أفضل منظف أن يفعل:

1-عصير الليمون:

الليمون لديه خصائص تبييض رائعة للأسنان كما يمكنه أيضاً إزالة الجير المتراكم من الأسنان. ومع ذلك لا يجب أن نقوم باستخدامه بكثرة لأن الأحماض في الليمون يمكنها أن تضر المينا في أسنانكم. قوموا بمزج نصف كوب من الليمون مع نصف كوب من الماء الدافئ، ثم قوموا بالمضمضة بهذا المزيج يومياً لمدة 5 دقائق.

2- الفراولة:

تحتوي الفراولة على مركبات خاصة يمكنها بسهولة إزالة الجير من أسنانك. ليس بالمضمضة مثل عصير الليمون، بل عن طريق فرك الأسنان بقطع الفراولة يومياً لمدة 7 دقائق.

3-أوراق البقدونس:

قوموا بتقطيع بعض أوراق البقدونس وتطبيقها على أسنانكم، ثم اتركوها لمدة 5 دقائق قبل شطفها بالماء الفاتر. كرروا العملية يومياً وستتخلصون من الجير المتراكم على اسنانكم نهائياً.