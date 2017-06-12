جريحان في إشكال في حبشيت – عكار

سجل إشكال في بلدة حبشيت_عكار بين “أ.عباس ” و”ز.عباس” من جهة و آخربن من “آل يوسف” من جهة أخرى حيث بدأ الاشكال بمشادات كلامية وتطور الى تضارب بالأيدي والآت الحادة كما وأطلق النار في الهواء.

و قد أصيب كل من ” ج.عباس” بضربة عصا على رأسه والعسكري في الجيش اللبناني “م.عباس” بضربة على وجهه وتم نقل المصابين الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

على الأثر حضرت دورية من الجيش اللبناني الى البلدة المذكورة وعملت على تطويق الاشكال.