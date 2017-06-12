عون: اتفقنا على توحيد الجهود لمكافحة الارهاب…. الرئيس القبرصي: سنواصل مساعدة لبنان

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد لقائه نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس: “اننا اتفقنا والرئيس القبرصي على توحيد الجهود من أجل مكافحة الارهاب”.

وقال: “ان لبنان لا ينسى احتضان قبرص للكثير من العائلات اللبنانية خلال فترات الحرب التي مرت على وطننا”.

وأضاف: “نشجع حكومتي بلدينا على رفع مستوى التعامل في مجالي النفط والغاز”، مشددا على “ضرورة تعزيز الحوار والتعاون المثمر اللبناني ـ القبرصي في مجال الطاقة”.

ودعا عون الى “ضرورة تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق القبرصية”.

وأكد “دعم لبنان لوحدة الأراضي القبرصية وضرورة إيجاد تسوية تضمن الاستقرار في قبرص بجميع مكونات مجتمعها”.

انستاسيادس

وأكد الرئيس انستاسيادس من جهته، “ان علاقاتنا مع لبنان متجذرة بعمق وتعود الى زمن مضى”، وقال: “نعمل على تعزيز الروابط بين الشعبين القبرصي واللبناني”.

وشدّد على “ان علاقاتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي، انها متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين”.

وقال: “شددنا على اهمية التعاون المتعدد الوجوه وبحثنا في سبل توطيده بهدف تعزيز رؤيتنا المشتركة والتوصل الى السلام والاستقرار”.

وأضاف: “أؤكد لكم ان قبرص ستواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها على المستوى الثنائي ومن خلال قنوات الاتحاد الاوروبي”.

وأعلن اننا “نثمن إستضافة لبنان لأكثر من مليون نازح سوري وسنواصل مساعدته من خلال قنوات الإتحاد الأوروبي”.

وأشار الى “ان التوترات في المنطقة تعزز تعاوننا في مجالات عدة مثل الإقتصاد والسياسة والأمن”.