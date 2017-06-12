توقيف 15 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ الاجهزة المعنية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 03/06/2017 لغاية 09/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية، لافتة إلى توقيف ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، وشخصين بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية ، وثلاثة اشخاص بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ، وشخص واحد بجرم ترويج وتعاطي المخدرات ، وشخص واحد بجرم استعمال جواز سفر غير عائد له.

وأضافت:”بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص “.