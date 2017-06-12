وزير الخارجية القطري في باريس: العقوبات ضدنا تعسفية وغير قانونية

ندد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالعقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على الدوحة. ووصفها بأنها “تعسفية”، و”غير قانونية”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في سفارة قطر في باريس، بعدما التقى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان: “في ما يخص السياسة الخارجية لدولة قطر، هذا حق خالص لها”. واضاف: “قطر مستعدة للجلوس والتفاوض (مع دول الخليج) حول امن الخليج. الا انه لا يحق لاحد مناقشة سياستنا الخارجية”.

ودعا الى حوار قائم على أسس واضحة حول الاتهامات الموجهة الى بلاده بدعم جماعات متطرفة. وقال: “الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو الحوار”، مشددا على ان هذا الحوار يجب ان “ينطلق وفقا لاسس واضحة، وليس بناء على فبركات اعلامية”.