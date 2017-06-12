أبي خليل عرض ووزير التجارة القبرصي سبل التعاون في قطاع الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس في مبنى الوزارة حيث عقدا اجتماعا استمر لاكثر من ساعة.

واشار ابي خليل بعد الاجتماع، الى ان “اللقاء كان مثمرا بعد أن تقابلنا صباحا في القصر الجمهوري وتابعنا المحادثات في وزارة الطاقة وهو الوزير الصديق للبنان ولوزارة الطاقة منذ العام 2013 وكان لنا التعاون المثمر سويا مع قبرص ومع الوزير وتابعنا البحث في المواضيع ذات الطابع المشترك حيث تحدثنا مطولا بالطاقات المتجددة والطاقات المستدامة والطريقة التي تقوم بها قبرص، وشرحنا ما نحن في صدد القيام به”.

اضاف: “كما تطرقنا الى دورة التراخيص اللبنانية، ووضع كل من الفريقين نظيره في أجواء دورة التراخيص وفي أجواء القطاع وبحثنا سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والذي سيشهد أزدهارا كبيرا في شرق المتوسط”.

لاكوتريبيس

من جهته، تحدث الوزير القبرصي عن “التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة وأين اصبحت قبرص ولبنان في هذا المجال”.

وقال: “تبادلنا الأفكار حول الطرق الآيلة الى إنتاج طاقة نظيفة، وتطرقنا الى موضوع بالغ الأهمية يتعلق باستكشافات النفط والغاز في شرق المتوسط، كما اطلعنا بعضنا على المستجدات في هذا القطاع علما أن قبرص قد أنهت بنجاح دورة التراخيص الثالثة وحاليا ستبدأ بمرحلة استكشاف متسارعة بغية الحصول على إكتشافات غازية تجارية اضافية”.

أضاف: “لقد أطلعني الوزير أبي خليل على مجريات دورة التراخيص الأولى في لبنان وأتمنى للوزير ابي خليل النجاح في اتمام هذه الدورة من أجل جذب شركات ضخمة بما يعود بالخير على لبنان ويؤثر إيجابا على عمليات التنقيب في منطقة شرقي المتوسط”.

وختم: “إتفقنا ايضا على تطوير التعاون بين بلدينا وتم تحديد بعض القواسم المشتركة التي يمكن البدء منها لناحية التعاون خاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في الأمور التي ننوي القيام والتعاون بها”.