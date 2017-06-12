هرجٌ ومرج في بشارة الخوري… “رفضوا الانصياع لأمن الموكب”!

وقع إشكال كبير بين عناصر أمنية تابعة لأحد المواكب الوزارية وشبّان على دراجات نارية في منطقة بشارة الخوري، أدى الى حال من الهرج والمرج في المنطقة، حيث أقدم شبان مجهولو الهوية، على رفض الانصياع لأوامر عناصر قوى الأمن بالتوقف لتسهيل مرور أحد المواكب، وأقدموا على الاعتداء بالضرب على عناصر من استقصاء بيروت وعسكريين من الجيش اللبناني.

وقد أدى هذا الاشتباك بين الشبان وعناصر الدولة الى إغلاق الطريق بالكامل ووقوع المواطنين أسرى سياراتهم لفترة طويلة قبل أن يعود الوضع على ما كان عليه ويفرج عنهم ويفكّ أسرهم.