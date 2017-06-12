ترامب: ما ترونه مع قطر هو معركة لوقف تمويل الإرهاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن معركة وقف تمويل الإرهاب التي تعد الإجراءات مع قطر جزء منها، ليست سهلة لكن الولايات المتحدة وشركاءها سيفوزون بها في نهاية المطاف.

وقال ترامب في اجتماع مع فريقه الرئاسي داخل البيت الأبيض، متحدثا عن جهود وقف تمويل الإرهاب:” “إن من أهم الأمور التي قمنا بها وترونها الآن، مع قطر ومع كل ما يحدث الآن.. نحن نقوم بوقف تمويل الإرهاب، والسعودية تقوم بوقف تمويل الإرهاب.. ليست معركة سهلة، لكنها معركة سنفوز بها”.

وأضاف:”لقد عدت مؤخرا من رحلة خارج البلاد، وعقدت خلالها اتفاقيات تقدر بأكثر من 350 مليار دولار تشمل استثمارات في المجال العسكري والاقتصادي بالولايات المتحدة. هذه الاتفاقيات ستجلب آلاف الوظائف لنا وملايين الوظائف في الشرق الأوسط، وستساعد السعودية على القيام بدور رائع وضمان جلب الاستقرار والأمن للمنطقة”.

وكان الرئيس الأميركي قد ذكر الأسبوع الماضي أن “بداية نهاية الإرهاب تكون بوقف التمويل، ونقطة بداية وقف التمويل تنطلق من قطر”.

وتدعم الولايات المتحدة مواقف الدول العربية والإقليمية مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي اتخذت إجراءات ضد قطر بسبب عدم تخليها عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب.