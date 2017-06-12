كرم: هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم

جزم النائب فادي كرم بأن الأجواء تميل الى ولادة قانون الانتخاب في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء وقال: “هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم وصدور القانون بعد الوصول الى مراحل متطورة من نقاشات طويلة فالرجوع الى الوراء غير وارد.

ورداً على سؤال حول احتمالات التصويت في الجلسة الوزارية رجّح كرم، عبر “صوت لبنان – الضبية”، إقرار القانون بالتفاهم وتخطي التباينات ليسلك طريقه الى مجلس النواب، مؤكداً أن القانون الجديد هو تمثيلي ونتائجه ستكون منطقية لناحية تمثيل شرائح الشعب اللبناني كافة.

وأوضح كرم أن التأجيل التقني بات واقعا وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية من حاجة لستة أو سبعة أشهر للتحضير للقانون الجديد الذي يشكّل تحولاً في المفهوم الانتخابي.

وعن التحالفات الانتخابية اعتبر كرم أنه من المبكر الحديث عنها، مؤكّدًا على تحالف القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر مع انفتاح القوات على الجميع وعلى أي تحالفات أخرى.