الاجتماع الاسبوعي لـ”لقاء سيدة الجبل”

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي، في الأشرفية، وقيّم الندوة التي نظّمها حول “القدس مدينة مفتوحة للجميع”. وتوقّف عند بعض ردود الفعل والتعليقات الصحافية والإعلامية، معتبراً أنها استمرار لسياسة التخلّي عن الأراضي المقدسة المحتلة والتي تتعرّض لخطر التهويد الكامل.

وقرّر “اللقاء” عقد خلوة في 8 تموز المقبل، في أوتيل القادري في زحلة، من أجل استكمال البحث في المواضيع الوطنية المطروحة.