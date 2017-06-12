عدوان: “التيار” قَبِل بالتصويت على النقاط الخلافية

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن يوم الأربعاء هو بداية حل وليس بداية أزمة، وفرصة إقرار قانون الانتخابات موجودة اذا صفت النوايا، لافتاً إلى أن هناك أربع نقاط عالقة الأولى عتبة المرشح بعد الإتفاق على عتبة اللائحة، الثانية المقاعد التي ستُعطى للمغتربين، والثالثة الصوت التفضيلي بالدائرة أو القضاء، والرابعة كيفية إحتساب المقاعد للائحة الفائزة.

وشدد عدوان في حديث عبر “الجديد” على أن “إتصالات الساعات الأخيرة، أظهرت أن “التيار الوطني الحر” قَبِل بما طرحتُه بالتصويت على النقاط الخلافية، كما توافق الجميع على ترك الموضوع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعطيات التقنية أصبحت جاهزة لاجراء الانتحابات”.