الشرطة الالمانية أفرجت عن 3 بريطانيين تسببوا بهبوط طائرة اضطراريا

أعلنت الشرطة الالمانية انها لم تعثر على متفجرات داخل طائرة تابعة لخطوط “ايزي جت” هبطت اضطراريا ليل السبت في كولونيا غرب المانيا بسبب حصول “محادثة مشبوهة” على متنها.

وقالت شركة الخطوط الجوية إن الشرطة الالمانية افرجت عن ثلاثة ركاب بريطانيين كانوا يتبادلون على متن الطائرة أحاديث مشبوهة، مشيرة إلى أنّ الركاب الثلاثة الذين استجوبتهم الشرطة، افرج عنهم من دون ان يوجه اي اتهام لهم.

والركاب البريطانيون الثلاثة يبلغون 31 و38 و48 عاما، واعتقلوا إثر هبوط الطائرة. وقالت السلطات إن ايا منهم ليس معروفا لدى اجهزة الامن.

والطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا الى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم أن عددا من الرجال على متنها كانوا يتحدثون في مواضيع ارهابية، حسبما قال متحدث باسم الشرطة “لوكالة فرانس برس”.