ترحيل مقيمين عراقيين من أميركا باتفاق مع بغداد

اشارت المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية جيليان كريستنسن إلى أن “الاعتقالات التي نفذت بحق عراقيين في أميركا صدرت بحقهم أحكام ترحيل استعدادا لإعادتهم إلى بلادهم، جاءت نتيجة اتفاق معالعراقبإسقاطه من قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها”.

وأوضحت كريستنسن أنه “نتيجة لمفاوضات جرت أخيراً بين الولايات المتحدةوالعراق، وافقت الحكومة العراقية مؤخرا على قبول عدد من العراقيين ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل بسبب ارتكابهم جرائم”، مشيرةً إلى أن “إدارة الهجرة اعتقلت في الآونة الأخيرة عددا من الأشخاص المدانين جنائيا بارتكاب جرائم خطيرة”.

ولفتت إلى أن “كل فرد منهم مر بإجراءات كاملة وعادلة بشأن الهجرة خلص بعدها قاض فيدرالي مختص بالنظر في قضايا الهجرة إلى أنهم غير مؤهلين للحصول على أي إعفاء بموجب القانون الأميركي وأمر بترحيلهم”.