“داعش” تخطط لتفجير طائرات تجارية عبر “لابتوب”

لفتت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن جواسيس تابعين للحكومة الاسرائيلية تمكنوا من اختراق عمليات يقوم بها صانعو القنابل في تنظيم “داعش”، واكتشفوا أنهم يطورون قنبلة توضع داخل أجهزة كمبيوتر محمولة لاستخدامها في تفجير طائرات تجارية، مشيرةً إلى أن الجواسيس الاسرائيليين، وهم قراصنة معلوماتية، حققوا نجاحاً نادراً لأجهزة الاستخبارات الغربية ضد عمليات المعلومات المتطورة والمحمية بالشيفرات والتي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينفذها التنظيم. وأضافت: “إن القراصنة اخترقوا خلية صغيرة من صانعي القنابل في سوريا قبل أشهر في جهود قادت إلى فرض حظر في 21 آذار على حمل اجهزة لابتوب وغيرها من الاجهزة الالكترونية الأكبر من الهواتف الذكية على متن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في تركيا ودول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا”.

وأوضحت الصحيفة إلى أن عملية الاختراق التي قام بها الاسرائيليون “هي الطريقة التي علمت الولايات المتحدة من خلالها أن التنظيم يعمل على صنع متفجرات تخدع أجهزة الاشعة السينية في المطارات وغيرها من أجهزة التفتيش بحيث تبدو مثل بطاريات أجهزة لابتوب تماما”، ناقلةً عن مسؤولين اميركيين اطلعوا على العملية، ان المعلومات الاستخباراتية كانت جيدة جدا لدرجة أنه تم فهم طريقة صنع القنابل.

وفي اعقاب الحظر الاميركي على اجهزة الكمبيوتر المحمولة أعلنت بريطانيا عن منع مماثل للرحلات القادمة من الدول الست. وتكشفت المساهمة الاسرائيلية في الاستخبارات الخاصة بأجهزة لابتوب المفخخة عندما كشف الرئيس دونالد ترامب تفاصيلها لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في لقاء في البيت الابيض في العاشر من أيار.