قانون الانتخاب في أمتاره الأخيرة والحكومة تتبناه الأربعاء

أكدت مصادر أن قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية في لبنان، بات في أمتاره الأخيرة بعدما تم تجاوز الكثير من العقبات التي اعترضت طريقه، على أن تتكفل الساعات المقبلة بمعالجة ما تبقى منها، على أن يكون مشروع القانون بنداً أول على جدول أعمال جلسة الحكومة التي حدد موعدها الأربعاء، لتتبناه وتحيله إلى المجلس النيابي لإقراره في جلسة 16 حزيران الجاري.

ومن المنتظر أن يكون الملف الانتخابي محور لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل الجلسة الحكومية، خصوصاً أن الاتصالات المكثفة قربت المسافات كثيراً وضيقت هوة الخلافات وتحديداً بما يتصل بعتبة التأهيل والصوت التفضيلي الذي سيعتمد على أساس القضاء.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الاجتماعات المارثونية التي عقدت في اليومين الماضيين وأبرزها في وزارة الخارجية، تمكنت من تقريب وجهات النظر في نقاط كثيرة، منها اقتراع المغتربين حيث بات شبه محسوم أن يتضمن القانون الجديد بنداً يفتح الباب أمام مشاركتهم في الانتخابات النيابية التي تلي الاستحقاق المنتظر (عبر تخصيص ستة مقاعد لهم لم يعرف بعد ما إذا كانت ستضاف إلى المقاعد الـ128 أم تقتطع منها).