دهم وتفتيش في أحد أحياء بعلبك وتوقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي:

“مساء امس وعلى اثر حصول اطلاق نار في احد احياء مدينة بعلبك، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة ونفذت عمليات تفتيش ودهم بحثا عن الفاعلين، فأوقفت المدعو أحمد حسن وهبي لمقاومته عناصر الجيش.

كما عثرت في محلة الططري على سيارة من نوع جيب غراند شيروكي تحمل لوحة من دون رمز، وأوقفت المدعو محمد علي شوكات وهبي المطلوب بجرم إطلاق نار.

وقد ضبطت في داخل السيارة المذكورة، 18 قذيفة “آر بي جي” وكمية من الحشوات العائدة لها، و14 رمانة بندقية، و5 بنادق حربية نوع كلاشينكوف تحمل احداها قاذف رمانات، بالاضافة الى كميات من الذخائر والاعتدة العسكرية المتنوعة. وتم تسليم المضبوطات الى المرجع المختص وبوشر التحقيق مع الموقوفين”.