بالصور: إنطلاق إمتحانات الثانوية العامة… وجولة لحمادة

انطلقت، صباحاً، امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في مختلف المناطق اللبنانية.

ففي مدينة صيدا الزهراني، انطلقت الامتحانات وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في محيط مراكز الامتحانات التي بلغ عددها 144 مركزاً، حيث توزع طلاب الفروع فيها كالتالي: علوم عامة 265 طالباً، علوم الحياة 969، اجتماع واقتصاد 1711 طالباً، آداب وانسانيات 259 طالباً.

وأبدى الطلاب ارتياحهم للأجواء التي سادت قاعات الامتحانات ونماذج الأسئلة المطروحة.

وفي الشمال، انطلقت الامتحانات وسط اجواء هادئة ومريحة للطلاب. وتوجهت القوى الامنية إلى مراكز الامتحانات منذ الصباح الباكر.

وتجدر الإشارة إلى ان الامتحانات تستمر لمدة خمسة ايام.

وتفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مراكز الامتحانات الرسمية في مدينة طرابلس، يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة منطقة الشمال نهلا الحاماتي ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري والمستشار الاعلامي البير شمعون.